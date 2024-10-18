Появилось видео бегства солдат ВСУ из курской Любимовки на Украину
Минобороны РФ показало видео бегства ВСУ из курской Любимовки
Минобороны России опубликовало видео, как бойцы ВСУ сбегают к границе Украины. При этом, их атакуют российские fpv-дроны. Действия происходят в районе села Любимовка Курской области.
Бойцы украинской армии бегут от российских дронов. Видео © Telegram / Минобороны России
Ранее в Курской области вертолёты ВС России нанесли удар по бронетехнике ВСУ. Военная техника противника была успешно поражена. Уничтожена была бронетехника ВСУ, находившаяся на заданных координатах.
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Telegram / Минобороны России