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18 октября, 12:48

Появилось видео бегства солдат ВСУ из курской Любимовки на Украину

Минобороны РФ показало видео бегства ВСУ из курской Любимовки

Минобороны России опубликовало видео, как бойцы ВСУ сбегают к границе Украины. При этом, их атакуют российские fpv-дроны. Действия происходят в районе села Любимовка Курской области.

Бойцы украинской армии бегут от российских дронов. Видео © Telegram / Минобороны России

Российские войска групповыми ударами разнесли аэродромы и лагеря наёмников на Украине
Российские войска групповыми ударами разнесли аэродромы и лагеря наёмников на Украине

Ранее в Курской области вертолёты ВС России нанесли удар по бронетехнике ВСУ. Военная техника противника была успешно поражена. Уничтожена была бронетехника ВСУ, находившаяся на заданных координатах.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Полина Никифорова
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