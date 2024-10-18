Российские вертолёты нанесли удар по бронетехнике ВСУ в Курской области
МО РФ: Вертолёты Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ на границе Курской области
Боевые действия проходили при поддержке сухопутных войск. Обложка © Telegram / Минобороны России
Вертолёты Ка-52М нанесли точечный удар по украинской бронетехнике в Курской области. В результате операции, которая прошла в приграничной зоне, российские пилоты успешно поразили военную технику противника. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства.
Боевые действия проходили в рамках поддержки сухопутных подразделений. Экипажи вертолётов выполнили запуск авиационных ракет, которые точно ударили по целям, указанным авиационным наводчиком. Уничтожена была бронетехника ВСУ, находившаяся на заданных координатах.
После завершения атаки наводчик подтвердил ликвидацию цели. Видео © Telegram / Минобороны России
После завершения атаки вертолёты на малой высоте выполнили маневры, чтобы избежать поражения от вражеских ракет. Применение тепловых ловушек помогло избежать удара переносных зенитных ракетных комплексов. По итогам боя передовой наводчик подтвердил ликвидацию цели.
Российские вертолёты Ка-52М активно применяются для поражения целей ВСУ в приграничных районах Курской области. В рамках недавней операции экипажи нанесли удары по живой силе и бронетехнике противника, что подтвердил Минобороны России. Боевые машины успешно справились с задачей, уничтожив бронетехнику ВСУ и вернувшись на базу. Операции с применением «Аллигаторов» стали ключевым элементом в поддержке сухопутных подразделений в этом районе.