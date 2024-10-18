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Сводки СВО. Армия России готовится штурмовать Курахово, Зеленский выпрашивает Typhon для запуска Tomahawk, 18 октября

Максимильяновка в ДНР была последним селом перед штурмом Курахова, освобождены ещё два посёлка под Курском, скоро откроется Сумское направление — дайджест Life.ru.

17 октября, 21:07
Боевые действия в Курской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Боевые действия в Курской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 17 октября

В Донецкой Народной Республике подразделения Южной группировки войск освободили Максимильяновку. Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии. Населённый пункт расположен в девяти километрах к западу от Марьинки и в четырёх километрах к востоку от Курахова.

После освобождения Марьинки в декабре 2023-го российские подразделения месяцами бились о Максимильяновку со стороны Георгиевки, но прорвать оборону украинцев не удавалось. Село пало, лишь когда «южане» обошли его с севера и взяли Островское, рискуя отрезать гарнизон Максимильяновки от основных сил. Эксперты полагают, что в ближайшее время с этого направления начнётся штурм самого Курахова. Противник будет пытаться огрызаться, потому что отступать ВСУ некуда.

На севере пути отхода закрыты Кураховским водохранилищем. И даже западные военспецы пророчат скорое окружение стратегически важного населённого пункта. Фактически Курахово находится на пределе дальности стрельбы украинской артиллерии (в частности, гаубиц М777 с обычными снарядами). Потеря этого города может окончательно лишить ВСУ возможности стрелять по Донецку и существенно усложнит логистику ВСУ на этом направлении.

Курская область, 17 октября

Экипаж Су-35с выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщика. Видео © Telegram / Минобороны России

В Курской области наши военные за сутки освободили Старую Сорочину и Александрию. Активно работает фронтовая авиация. За последние сутки потери ВСУ на этом направлении составили 250 человек. Группировка «Север» нанесла поражение украинским формированиям в районах населённых пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плехово.

Сдающиеся в плен вэсэушники рассказывают, что в некоторых подразделениях осталась всего половина личного состава. Провиант не поставляют, а пить приходится из болота. Попытки прорыва со стороны ВСУ заканчиваются провалом и ещё большими потерями бронетехники. Как пишет телеграм-канал «Приграничный дозор», российские подразделения окружили противника с трёх сторон в селе Мартыновка Суджанского района. Такие же полукотлы и в других населённых пунктах на Курском направлении.

Харьковская область, 17 октября

Боевая работа самоходной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Боевая работа самоходной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В Харьковской области ВС РФ также наступают. Как следует из данных Минобороны, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и выбивают врага из Купянска, Петропавловки, Новоосинова, Кругляковки, Лозовой и Дружелюбовки. Кроме того, сообщается о нанесении нашей тактической авиацией новых ударов по военному заводу «Укроборонпрома» и ремонтному цеху ВСУ под Харьковом. При этом военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ пригрозили командованию массово оставить позиции на Харьковском направлении, сообщают источники в пророссийском подполье. Там отметили, что военные ВСУ заявили о нехватке офицеров и боеприпасов из-за авантюры Киева в Курской области.

Белгородская область, 17 октября

ВСУ попытались открыть новое направление и ударили на границе Белгородской области. ДРГ зашли в лес у Журавлёвки, на границе с Харьковской областью. Пока попытка не очень динамичная и не массовая, речь идёт о прощупывании обороны. Боя как такового не было, группу обнаружили и накрыли огнём из РСЗО и артиллерией. Но факт остаётся фактом — в отсутствие успехов и срыва ротаций у противника в Курской области ВСУ будут пытаться искать новое направление для удара.

Typhon на Украине

Typhon — мобильная наземная пусковая установка Армии США. Фото © Wikipedia / US Army

Typhon — мобильная наземная пусковая установка Армии США. Фото © Wikipedia / US Army

Глава киевского режима не теряет надежды на помощь Запада. Содержание секретного приложения к «плану победы» Зеленского опубликовала AMVET. Согласно заметке, Киев передал список целей для ракет Storm Shadow, JASSM и Taurus в России. В их числе — пороховые заводы в Казани, Тамбове и Перми, аэродромы до 1000 км от границы Украины, предприятия ВПК по производству БПЛА и ракетного оружия, а также штабы и командные пункты в Ростове, Воронеже, Москве, Белгороде, Курске и Санкт-Петербурге. Удары враги хотят нанести в ближайшее время, перед зимой.

Кроме того, выступая на заседании Евросовета, Зеленский объяснил, что значит неядерный пакет сдерживания в его «плане» урегулирования конфликта. Глава киевской хунты заявил, что хочет разместить на Украине новые американские ракетные комплексы. Эксперты полагают, что речь идёт о комплексах малой и средней дальности Typhon, которые США не так давно обкатывали на Филиппинах.

Typhon мобильная наземная пусковая установка армии США, предназначенная для запуска крылатых ракет Tomahawk (дальность до 1,8 тыс. км) и многоцелевых ракет SM-6 (дальность до 500 км в нынешней версии, однако в перспективных, как ожидается, она будет больше), отмечает военкор Александр Коц. Развёртывание комплексов Typhon на Украине будет представлять прямую угрозу национальной безопасности России, которая неминуемо вызовет ответ. Не исключено, что ядерный.

«5 км для окружения ВСУ»: ВС РФ освободили ещё два населённых пункта под Курском
«5 км для окружения ВСУ»: ВС РФ освободили ещё два населённых пункта под Курском
Авторы
Игорь Патрин
Игорь Патрин
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