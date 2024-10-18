Сводки СВО. Армия России готовится штурмовать Курахово, Зеленский выпрашивает Typhon для запуска Tomahawk, 18 октября Максимильяновка в ДНР была последним селом перед штурмом Курахова, освобождены ещё два посёлка под Курском, скоро откроется Сумское направление — дайджест Life.ru. 17 октября, 21:07 Боевые действия в Курской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 17 октября

В Донецкой Народной Республике подразделения Южной группировки войск освободили Максимильяновку. Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии. Населённый пункт расположен в девяти километрах к западу от Марьинки и в четырёх километрах к востоку от Курахова.

После освобождения Марьинки в декабре 2023-го российские подразделения месяцами бились о Максимильяновку со стороны Георгиевки, но прорвать оборону украинцев не удавалось. Село пало, лишь когда «южане» обошли его с севера и взяли Островское, рискуя отрезать гарнизон Максимильяновки от основных сил. Эксперты полагают, что в ближайшее время с этого направления начнётся штурм самого Курахова. Противник будет пытаться огрызаться, потому что отступать ВСУ некуда.

На севере пути отхода закрыты Кураховским водохранилищем. И даже западные военспецы пророчат скорое окружение стратегически важного населённого пункта. Фактически Курахово находится на пределе дальности стрельбы украинской артиллерии (в частности, гаубиц М777 с обычными снарядами). Потеря этого города может окончательно лишить ВСУ возможности стрелять по Донецку и существенно усложнит логистику ВСУ на этом направлении.

Курская область, 17 октября

Экипаж Су-35с выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщика. Видео © Telegram / Минобороны России

В Курской области наши военные за сутки освободили Старую Сорочину и Александрию. Активно работает фронтовая авиация. За последние сутки потери ВСУ на этом направлении составили 250 человек. Группировка «Север» нанесла поражение украинским формированиям в районах населённых пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плехово.

Сдающиеся в плен вэсэушники рассказывают, что в некоторых подразделениях осталась всего половина личного состава. Провиант не поставляют, а пить приходится из болота. Попытки прорыва со стороны ВСУ заканчиваются провалом и ещё большими потерями бронетехники. Как пишет телеграм-канал «Приграничный дозор», российские подразделения окружили противника с трёх сторон в селе Мартыновка Суджанского района. Такие же полукотлы и в других населённых пунктах на Курском направлении.

Харьковская область, 17 октября

Боевая работа самоходной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В Харьковской области ВС РФ также наступают. Как следует из данных Минобороны, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и выбивают врага из Купянска, Петропавловки, Новоосинова, Кругляковки, Лозовой и Дружелюбовки. Кроме того, сообщается о нанесении нашей тактической авиацией новых ударов по военному заводу «Укроборонпрома» и ремонтному цеху ВСУ под Харьковом. При этом военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ пригрозили командованию массово оставить позиции на Харьковском направлении, сообщают источники в пророссийском подполье. Там отметили, что военные ВСУ заявили о нехватке офицеров и боеприпасов из-за авантюры Киева в Курской области.

Белгородская область, 17 октября

ВСУ попытались открыть новое направление и ударили на границе Белгородской области. ДРГ зашли в лес у Журавлёвки, на границе с Харьковской областью. Пока попытка не очень динамичная и не массовая, речь идёт о прощупывании обороны. Боя как такового не было, группу обнаружили и накрыли огнём из РСЗО и артиллерией. Но факт остаётся фактом — в отсутствие успехов и срыва ротаций у противника в Курской области ВСУ будут пытаться искать новое направление для удара.

Typhon на Украине

Typhon — мобильная наземная пусковая установка Армии США. Фото © Wikipedia / US Army

Глава киевского режима не теряет надежды на помощь Запада. Содержание секретного приложения к «плану победы» Зеленского опубликовала AMVET. Согласно заметке, Киев передал список целей для ракет Storm Shadow, JASSM и Taurus в России. В их числе — пороховые заводы в Казани, Тамбове и Перми, аэродромы до 1000 км от границы Украины, предприятия ВПК по производству БПЛА и ракетного оружия, а также штабы и командные пункты в Ростове, Воронеже, Москве, Белгороде, Курске и Санкт-Петербурге. Удары враги хотят нанести в ближайшее время, перед зимой.

Кроме того, выступая на заседании Евросовета, Зеленский объяснил, что значит неядерный пакет сдерживания в его «плане» урегулирования конфликта. Глава киевской хунты заявил, что хочет разместить на Украине новые американские ракетные комплексы. Эксперты полагают, что речь идёт о комплексах малой и средней дальности Typhon, которые США не так давно обкатывали на Филиппинах.

— Typhon — мобильная наземная пусковая установка армии США, предназначенная для запуска крылатых ракет Tomahawk (дальность до 1,8 тыс. км) и многоцелевых ракет SM-6 (дальность до 500 км в нынешней версии, однако в перспективных, как ожидается, она будет больше), — отмечает военкор Александр Коц. — Развёртывание комплексов Typhon на Украине будет представлять прямую угрозу национальной безопасности России, которая неминуемо вызовет ответ. Не исключено, что ядерный.

Авторы Игорь Патрин