Российские войска групповыми ударами разнесли аэродромы и лагеря наёмников на Украине

Вооружённые силы (ВС) РФ за минувшую неделю нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотниками по аэродромной инфраструктуре, объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и питающим его объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 18 октября.

«С 12 по 18 октября ВС РФ нанесено 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские войска поразили склады боеприпасов и военно-технического имущества, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных специалистов.