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18 октября, 11:02

Российские войска групповыми ударами разнесли аэродромы и лагеря наёмников на Украине

МО: ВС РФ нанесли 36 групповых ударов по аэродромам и объектам ВПК Украины

Вооружённые силы (ВС) РФ за минувшую неделю нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотниками по аэродромной инфраструктуре, объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и питающим его объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 18 октября.

«С 12 по 18 октября ВС РФ нанесено 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские войска поразили склады боеприпасов и военно-технического имущества, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных специалистов.

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А ранее Life.ru писал, что ВСУ за сутки потеряли до 2160 военных на всех направлениях в зоне СВО. В Минобороны РФ уточнили, что украинские войска лишились гаубицы М777 производства США и станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BoJack

Дарья Нарыкова
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