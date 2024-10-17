«Оса» против «Фурии»: Российский ЗРК эффективно уничтожает дроны ВСУ на поле боя
МО: Российский ЗРК «Оса» показал эффективность против дронов ВСУ в ходе СВО
ЗРК «Оса» в зоне СВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» Вооружённых сил (ВС) России показал высокую эффективность против украинских дронов в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ, показав на видео возможности вооружения.
Российский ЗРК «Оса» в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России
«Расчёт зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожил два разведывательных беспилотника противника», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве рассказали, что «Оса» эффективно себя показала в вопросе нанесения ударов по небольшим дронам, таким как «Фурия» и «Лелека». Кроме того, российское оружие справляется и с более значимыми воздушными целями, отметили в МО.
В ведомстве дополнили, что расчёты ЗРК «Оса» зенитного ракетного полка гвардейского десантно-штурмового соединения обеспечивают прикрытие пунктов командования ВС РФ и артиллерии соединения ВДВ на левом берегу Днепра. В МО отметили, что «Осы» уничтожают разведывательные украинские беспилотники. Кроме того, комплекс позволяет обнаруживать и уничтожать небольшие дроны на расстоянии более десяти километров.
А ранее Life.ru рассказывал, что в зоне СВО стали применять новосибирский дрон-камикадзе «Трибунал». Новое вооружение уже эффективно себя показало в уничтожении целей противника. Каждый месяц российские войска будут получать по 500 штук таких устойчивых дронов.