«Оса» против «Фурии»: Российский ЗРК эффективно уничтожает дроны ВСУ на поле боя

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» Вооружённых сил (ВС) России показал высокую эффективность против украинских дронов в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ, показав на видео возможности вооружения.

Российский ЗРК «Оса» в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчёт зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожил два разведывательных беспилотника противника», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве рассказали, что «Оса» эффективно себя показала в вопросе нанесения ударов по небольшим дронам, таким как «Фурия» и «Лелека». Кроме того, российское оружие справляется и с более значимыми воздушными целями, отметили в МО.

В ведомстве дополнили, что расчёты ЗРК «Оса» зенитного ракетного полка гвардейского десантно-штурмового соединения обеспечивают прикрытие пунктов командования ВС РФ и артиллерии соединения ВДВ на левом берегу Днепра. В МО отметили, что «Осы» уничтожают разведывательные украинские беспилотники. Кроме того, комплекс позволяет обнаруживать и уничтожать небольшие дроны на расстоянии более десяти километров.