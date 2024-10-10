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10 октября, 09:03

На СВО протестировали дрон-камикадзе «Трибунал», летающий на десять километров

Новосибирский дрон-камикадзе «Трибунал» начали применять на СВО

Новосибирскую разработку — дрон-камикадзе «Трибунал» — удачно протестировали в зоне спецоперации. Ежемесячно ВС России будут получать 500 штук этих беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Народный фронт.

«Камикадзе» хорошо проявили себя. У них хорошая устойчивость, пролетать дроны могут более 10 километров. Масса груза составляет 3 килограмма.

«Кулибин-клуб» Народного фронта помогает нам взаимодействовать с другими изобретателями, мы нашли очень много партнёров — по связи, по навигации, чтобы обмениваться наработками и техническими решениями», — рассказал представитель компании-разработчика дронов Николай Жернов.

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Российские разработки удачно применяются в зоне спецоперации. Ранее российский ударный беспилотник «Иноходец» уничтожил очередную французскую 155-миллиметровую гаубицу Caesar в Сумской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Anna M

Полина Никифорова
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