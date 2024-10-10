На СВО протестировали дрон-камикадзе «Трибунал», летающий на десять километров

Новосибирскую разработку — дрон-камикадзе «Трибунал» — удачно протестировали в зоне спецоперации. Ежемесячно ВС России будут получать 500 штук этих беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Народный фронт.

«Камикадзе» хорошо проявили себя. У них хорошая устойчивость, пролетать дроны могут более 10 километров. Масса груза составляет 3 килограмма.

«Кулибин-клуб» Народного фронта помогает нам взаимодействовать с другими изобретателями, мы нашли очень много партнёров — по связи, по навигации, чтобы обмениваться наработками и техническими решениями», — рассказал представитель компании-разработчика дронов Николай Жернов.