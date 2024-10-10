Танк-победитель биатлона продолжил давить ВСУ в зоне СВО, несмотря на 19 попаданий

Т-72Б3М Южной группировки ВС РФ, одержавший победу в танковом биатлоне, выдержал 19 попаданий в зоне СВО. Несмотря на повреждения машины, экипажу удалось уничтожить противника и завершить бой без потерь. Об этом рассказал РИА «Новости» механик-водитель танка с позывным Зубр.

«Танк Т-72БЗМ раньше участвовал в биатлоне и выигрывал его, потом он достался мне. Соответственно, эта машина проверена в боях, в последнем бою она выдержала 19 прямых попаданий противника, осталась в строю, выполнила задачу, нанесла огневое поражение противнику», — сказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что все ухищрения и попытки противника уничтожить машину обернулись неудачей. Несмотря на повреждения гусеничного катка, бортов и средства наблюдения, танк остался в строю благодаря оперативным действиям экипажа. Наибольший урон, как отметил военнослужащий, нанёс дрон-камикадзе, поразивший башню и «мангал» (дополнительное средство защиты машины от дронов). Возникший пожар удалось оперативно потушить, так как сработал баллон ППО (средство пожаротушения).

«Она [машина] вернулась из боя, она спасла ребят, она спасла меня», — заключил Зубр.