Новая легенда СВО: Русский танк с пробитой пушкой продолжил давить ВСУ в Угледаре
Боец РФ Бурый: Т-80БВМ продолжил штурм Угледара даже после опустошения боезапаса
Экипаж российского Т-80БВМ восточной группировки продолжил выдавливать бойцов киевского режима из Угледара даже потратив все боеприпасы. Об этом доложили в Министерстве обороны РФ.
Механик-водитель танка с позывным Бурый рассказал, что боезапас был потрачен на поддержку штурмовых отрядов, но и после этого бойцы не увели бронемашину с поля боя. Они продолжили расчищать путь на штурмовиков катковым тралом.
«У нас немного боекомплекта не хватило. Быстро отстреляли, и РПГшник вылез из лесопосадки…. Получается, пушку нам пробили», — отметил мехвод.
После освобождения Угледара российские солдаты не остались без иностранных «подарков». Они заполучили в своё распоряжение трофейную западную технику, среди них польские бесшумные миномёты, турецкие и американские автоматические гранатомёты и не только.
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