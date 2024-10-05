Новая легенда СВО: Русский танк с пробитой пушкой продолжил давить ВСУ в Угледаре

Экипаж российского Т-80БВМ восточной группировки продолжил выдавливать бойцов киевского режима из Угледара даже потратив все боеприпасы. Об этом доложили в Министерстве обороны РФ.

Механик-водитель танка с позывным Бурый рассказал, что боезапас был потрачен на поддержку штурмовых отрядов, но и после этого бойцы не увели бронемашину с поля боя. Они продолжили расчищать путь на штурмовиков катковым тралом.

«У нас немного боекомплекта не хватило. Быстро отстреляли, и РПГшник вылез из лесопосадки…. Получается, пушку нам пробили», — отметил мехвод.