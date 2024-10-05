ВСУ загнали более 100 мирных жителей в подвалы Угледара
Минобороны РФ сообщило, что мирных жителей Угледара пока невозможно эвакуировать
Российские солдаты ввозят в Угледар продукты для мирного населения, так как пока нет возможности для их эвакуации. Военный с позывным Макс рассказал в материале Министерства обороны РФ, что жители города вынуждены скрываться от обстрелов ВСУ в подвалах по несколько человек.
«Они прячутся по два-три, где-то по пять человек. В основном, в подвалах, все подвалы целы. Дома разбиты, а подвалы — самое безопасное место. 16 человек прятались в школе. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду», — говорится в сообщении.
Макс объяснил, что многие гражданские не смогли уехать, так как прежде за эвакуацию киевские чиновники требовали с них огромные суммы.
Напомним, освобождение Угледара случилось 2 октября, когда солдаты российской армии подняли флаг России над зданием местной администрации. Вскоре после этого Министерство обороны РФ дало официальное подтверждение, что город полностью контролируется нашими войсками.
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