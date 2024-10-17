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17 октября, 09:30

ВСУ за сутки лишились до 2160 военных на всех направлениях в зоне СВО

МО: ВСУ потеряли до 965 бойцов в зоне ответственности группировки «Юг» ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 965 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Отражена контратака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 965 военнослужащих, 155-мм гаубица М777 производства США и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что ВС России поразили подразделения мотопехотных, пехотных, аэромобильных и десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригаду теробороны в районах населённых пунктов Серебрянка, Северск, Орехово-Васильевка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Курахово, Ильинка и Катериновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Общие потери украинских войск за минувшие сутки составили до 2160 бойцов на разных направлениях в зоне СВО.

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А ранее Life.ru писал, что российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома и склады беспилотников ВСУ. В Минобороны уточнили, что ВС РФ нанесли удары по подразделения ВСУ и боевой технике в 138 районах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Дарья Нарыкова
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