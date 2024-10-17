Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
17 октября, 09:25

Армия России освободила ещё один населённый пункт в ДНР

Минобороны России: Южная группировка войск освободила Максимильяновку в ДНР

За прошедшие сутки ВС России удалось полностью освободить населённый пункт Максимильяновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики», — рассказали в ведомстве.

Село Максимильяновка находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск). Расположено на левом берегу реки Осыковой, в 9 км к западу от Марьинки.

А накануне российские военные освободили два населённых пункта в зоне СВО — Невское и Красный Яр. Life.ru показывал видео с флагом РФ из освобождённого Невского.

Пушечное мясо: Под Красноармейском почти полностью уничтожена бригада ВСУ
Пушечное мясо: Под Красноармейском почти полностью уничтожена бригада ВСУ
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров