Армия России освободила ещё один населённый пункт в ДНР
Минобороны России: Южная группировка войск освободила Максимильяновку в ДНР
За прошедшие сутки ВС России удалось полностью освободить населённый пункт Максимильяновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики», — рассказали в ведомстве.
Село Максимильяновка находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск). Расположено на левом берегу реки Осыковой, в 9 км к западу от Марьинки.
А накануне российские военные освободили два населённых пункта в зоне СВО — Невское и Красный Яр. Life.ru показывал видео с флагом РФ из освобождённого Невского.
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