Под российским флагом: Появилось первое видео из освобождённого Невского в ЛНР

В распоряжении Life.ru появилось видео из села Невское в ЛНР. Об освобождении населённого пункта сегодня сообщили в Минобороны.

Видео из освобождённого населённого пункта Невское в ЛНР. Видео © Life.ru

На одном из зданий в селе военнослужащие установили российский триколор и Знамя Победы. В Минобороны уточнили, что Невское в результате активных наступательных действий освободили подразделения группировки войск «Запад». Населённый пункт находится близ города Кременная.