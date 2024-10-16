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16 октября, 10:04

Под российским флагом: Появилось первое видео из освобождённого Невского в ЛНР

Появилось первое видео из освобождённого Невского в ЛНР

В распоряжении Life.ru появилось видео из села Невское в ЛНР. Об освобождении населённого пункта сегодня сообщили в Минобороны.

Видео из освобождённого населённого пункта Невское в ЛНР. Видео © Life.ru

На одном из зданий в селе военнослужащие установили российский триколор и Знамя Победы. В Минобороны уточнили, что Невское в результате активных наступательных действий освободили подразделения группировки войск «Запад». Населённый пункт находится близ города Кременная.

Напомним, об освобождении села Невское стало известно сегодня, 16 октября. Также наши бойцы за прошедшие сутки взяли под контроль населённый пункт Красный Яр в ДНР.

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Обложка ©

Кадр из видео Life.ru

Наталья Демьянова
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