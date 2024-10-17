Пушечное мясо: Под Красноармейском почти полностью уничтожена бригада ВСУ

Под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР российские войска почти полностью уничтожили 152-ю отдельную егерскую бригаду ВСУ. Большинство погибших — новобранцы, которых отправили как «пушечное мясо». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Существенная часть погибла, еще часть попросту сбежала. Эту картину мы наблюдаем как минимум с середины сентября», — рассказали в силовых структурах.