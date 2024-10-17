Пушечное мясо: Под Красноармейском почти полностью уничтожена бригада ВСУ
ТАСС: Армия России почти полностью уничтожила бригаду ВСУ под Красноармейском
Под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР российские войска почти полностью уничтожили 152-ю отдельную егерскую бригаду ВСУ. Большинство погибших — новобранцы, которых отправили как «пушечное мясо». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Существенная часть погибла, еще часть попросту сбежала. Эту картину мы наблюдаем как минимум с середины сентября», — рассказали в силовых структурах.
Ранее военный эксперт заявил, что контроль над Красноармейском разрушит основную логистику ВСУ. По его словам, контроль над этим городом позволит Российской армии разрушить логистические цепочки украинских подразделений, которые позволяют им перебрасывать резервы и боеприпасы по самым коротким путям, идущим из Константиновки, Дружковки, Славянска, Селидова, Курахова. Все они пересекаются именно в Красноармейске.
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