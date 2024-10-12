Экономика Украины может не выдержать потери Покровска (украинское название Красноармейска). Об этом сообщает журнал Foreign Policy (FP), ссылаясь на исполнительного директора украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислава Зинченко.

Он отметил, что падение Покровска может значительно повлиять на способность Украины вести боевые действия, поскольку город является ключевым источником угля для производства чугуна.

«Падение Покровска (Красноармейска. — Прим. Life.ru) может серьёзно ударить по способности Украины поддерживать боевые действия, поскольку город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны», — комментирует Зинченко.

Сталелитейная промышленность, по словам Зинченко, представляет собой важный источник налоговых доходов и экспорта для Украины. Он предупредил, что без сталелитейных заводов экономика страны «попросту умрёт».