Наши парни освободили ещё одно село под Курском и отбросили ВСУ на несколько километров

Российские военнослужащие освободили населённый пункт Плёхово в Суджанском районе Курской области. По данным SHOT, сейчас артиллерия наносит удары по позициям ВСУ в городе Суджа.

По информации журналистов, небольшие группы ВСУ остались на окраине в нескольких километрах от Плёхово, на текущий момент там идут бои.