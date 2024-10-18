Наши парни освободили ещё одно село под Курском и отбросили ВСУ на несколько километров
SHOT: ВС РФ освободили село Плёхово в Курской области
Российские военнослужащие освободили населённый пункт Плёхово в Суджанском районе Курской области. По данным SHOT, сейчас артиллерия наносит удары по позициям ВСУ в городе Суджа.
По информации журналистов, небольшие группы ВСУ остались на окраине в нескольких километрах от Плёхово, на текущий момент там идут бои.
А ранее Life.ru писал, что ВС РФ за сутки освободили Старую Сорочину и Александрию в Курской области. Также под контролем российских войск оказался пропускной пункт Бондаревка.
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ТАСС / Алексей Коновалов