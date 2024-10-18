ФСБ задержала в Крыму жительницу украинскую шпионку, собиравшую данные о ВС РФ
В Крыму задержана гражданка Украины, подозреваемая в шпионаже в пользу СБУ. Об этом сообщается в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Девушка 2001 года рождения передавала противнику данные о ВС РФ в Херсонской области. Она сама вышла на контакт со спецслужбами Незалежной.
Допрос девушки, задержанной за шпионаж в Херсонской области. Видео © ЦОС ФСБ России
Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». За это предусмотрено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Подозреваемую арестовали.
«Посоветовали друзья, что крутой Telegram-канал, в котором новости по Херсону и Херсонской области», — сказала она.
В ноябре прошлого года там появилась публикация с просьбой об информации по определённому квадрату, где движется техника. Девушка отправила данные о дислокации российских военных, после чего её задержали.
Ранее сотрудники ФСБ задержали двух украинских шпионов, передавших украинским спецслужбам координаты ПВО в Керчи и военной базы в Севастополе для ударов по ним. Они также передавали Украине сведения о системе защиты Крымского моста.
ЦОС ФСБ России