ФСБ задержала в Крыму жительницу украинскую шпионку, собиравшую данные о ВС РФ

В Крыму задержана гражданка Украины, подозреваемая в шпионаже в пользу СБУ. Об этом сообщается в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Девушка 2001 года рождения передавала противнику данные о ВС РФ в Херсонской области. Она сама вышла на контакт со спецслужбами Незалежной.

Допрос девушки, задержанной за шпионаж в Херсонской области. Видео © ЦОС ФСБ России

Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». За это предусмотрено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Подозреваемую арестовали.

«Посоветовали друзья, что крутой Telegram-канал, в котором новости по Херсону и Херсонской области», — сказала она.

В ноябре прошлого года там появилась публикация с просьбой об информации по определённому квадрату, где движется техника. Девушка отправила данные о дислокации российских военных, после чего её задержали.