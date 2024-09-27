ФСБ задержала двух шпионов за передачу СБУ координат ПВО в Керчи и военной базы в Севастополе
ФСБ в Крыму задержала двух агентов украинских спецслужб
Сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух агентов СБУ, которые передавали ВСУ данные о российских военных объектах для нанесения ударов по ним. В том числе они успели сообщить украинской стороне сведения о системе защиты Крымского моста, информирует пресс-служба регионального управления ФСБ.
Задержание украинского агента в Крыму. Видео © Пресс-служба ФСБ
«Пацаны, мне ж на работу надо», — предупредил силовиков задержанный.
Один из задержанных по своей инициативе позвонил по открытому GSM-каналу мобильной связи на телефон "горячей линии" Службы безопасности Украины (СБУ) и предложил помощь. В дальнейшем мужчина передавал украинской стороне информацию, которая использовалась для нанесения ударов по территории полуострова. Он отправил СБУ географические координаты установки ПВО в Керчи, сведения о движении эшелонов военной техники российских войск в зону СВО и об объекте оборонно-промышленного комплекса на полуострове.
Второй задержанный — 43-летний иностранец — связался с ГУР МО Украины в мессенджере, чтобы предложить сотрудничество. Он делился со спецслужбой разведданными о местах дислокации в Севастополе вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС России. Сведения использовались для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения.
В отношении них завели уголовные дела по статьям 275 «Государственная измена в форме шпионажа») и 276 «Передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ, совершённые в условиях иных действий с применением вооружения и военной техники с участием РФ, то есть шпионаж». Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного. Оба задержанных отправились под стражу.
Ранее ФСБ в нескольких областях России задержала шесть россиян по обвинению в поджогах железнодорожных путей по заданию украинских спецслужб. Среди них было трое подростков 2007 и 2009 годов рождения. Им пообещали за проделанную работу вознаграждение в размере от 10 до 15 тысяч рублей.
Пресс-служба ФСБ