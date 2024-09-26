Шесть россиян задержаны за диверсии для спецслужб Украины, их мишени – поезда и самолёт

В нескольких областях России задержаны шесть граждан страны, в том числе три подростка, по обвинению в поджогах железных дорог по заданиях спецслужб Украины. Их мишенями, в том числе, были самолёт и поезда, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Шесть россиян задержаны за поджоги по заданию СБУ. Видео © ФСБ России

«ФСБ совместно с СК России и МВД России установлены и задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шесть граждан России, причастных к поджогам объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и связи, трое из которых несовершеннолетние 2007 и 2009 годов рождения», — сообщили в ЦОС.

Вина фигурантов уже доказана. ФСБ получила данные «их вовлечения украинскими спецслужбами в преступную деятельность за выплату вознаграждения в размере от 10 до 15 тысяч рублей». Все шесть человек дали признательные показания. Они рассказали, что спецслужбы Украины давали им задание изготовить взрывчатое вещество для подрыва поезда и совершить поджог самолёта.

Сотрудники службы безопасности России также напомнили, что на данный момент киевские спецслужбы продолжают искать исполнителей терактов и диверсий. Активность поиска со стороны Украины не снижается. Для этого противник использует различные соцсети в Интернете.

«Основными целевыми аудиториями украинских вербовщиков являются пожилые люди, молодёжь, в особенности радикальных взглядов, а также несовершеннолетние и лица с нарушениями психики, не обладающие базовыми юридическими познаниями и не отдающие себе отчёт в тяжести совершаемых деяний», — отметили в ФСБ.