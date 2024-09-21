Задержана наводчица ракетных ударов ВСУ по России ФСБ задержала в ЛНР женщину, которая передавала данные о ВС РФ сотрудникам СБУ 21 сентября, 10:56 В ЛНР полиция задержала женщину за госизмену. Обложка © Life.ru

В ЛНР силовики задержали жительницу Станично-Луганского района, которая сотрудничала с украинскими спецслужбами. По данным следствия, женщина собирала по их указанию данные о расположении и численности ВС РФ для дальнейших ракетных ударов. Ей вменяется статья за госизмену, сообщили в УФСБ России по региону.

В ЛНР задержали женщину за госизмену. Видео © УФСБ России по ЛНР

«Пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, сотрудничавшей со спецслужбами Украины. <…> Жительница Станично-Луганского района собирала и передавала спецслужбам противника разведданные о Вооружённых силах РФ», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело против местного жителя, который подозревается в государственной измене. Задержанный использовал криптовалюту для перевода личных средств, которые были направлены на закупку оружия, боеприпасов и обмундирования для ВСУ.

Авторы Татьяна Миссуми