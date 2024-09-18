Житель Хабаровского края переводил ВСУ криптовалюту для закупки оружия

В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело против местного жителя, который подозревается в государственной измене. По информации управления ФСБ по Хабаровскому краю, обвинение обусловлено передачей денежных средств Вооружённым силам Украины.

Согласно заявлению правоохранительных органов, задержанный использовал криптовалюту для перевода личных средств, которые, как предполагается, были направлены на закупку оружия, боеприпасов и обмундирования для ВСУ. Это действие рассматривается как угроза национальной безопасности России.

В связи с этим возбуждено дело по статье о госизмене. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств дела.