Суд вынес приговор экс-депутату Пономарёву* за призывы к терроризму и фейки об армии

Экс-депутата Госдумы Илью Пономарёва* заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за призывы к сожжению российских военкоматов, а также ложные заявления о причастности ВС РФ к умышленной бомбардировке Запорожской АЭС. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд. Прокурор просил для бывшего парламентария 14 лет.

«Суд признал Пономарёва* виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет колонии. Назначенное наказание считать заочным», — зачитал текст приговора судья Роман Владимиров.

Кроме того, 49-летний экс-депутат в течение четырёх лет после отбытия основного наказания не сможет администрировать интернет-ресурсы. Пономарёв* был депутатом Госдумы в 2007-2016 годах.

Напомним, что ФСБ ранее обвинила Илью Пономарёва* в госизмене за действия, направленные против России. Среди них — призывы к терроризму и участие в террористической организации. Пономарёв* объявлен в международный розыск. Он уехал из России в 2014 году. В 2019 году экс-депутат сообщал о получении украинского гражданства. После начала СВО экс-парламентарий объявил о создании центра «российской вооружённой оппозиции».