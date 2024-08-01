Сбежавший на Украину экс-депутат Пономарёв* пожаловался, что в его дом влетел дрон
Экс-депутат Госдумы Пономарёв* заявил, что в его дом под Киевом влетел БПЛА
Илья Пономарёв*. Обложка © Telegram / i_ponomarev*
Бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв* заявил, что в его дом под Киевом якобы врезался беспилотник. Местные СМИ пишут, что в результате экс-парламентарий и его жена получили осколочные ранения.
По данным журналистов, БПЛА взорвался в пяти метрах от входной двери, повредив здание. При этом утверждается, что вчера, 31 июля, на территорию участка Пономарёва* уже прилетали три беспилотника. Они упали на расстоянии 50-100 метров от жилища, нанеся незначительный ущерб. Сам экс-депутат Госдумы прокомментировал случившееся. Он заявил, что это уже якобы пятое покушение на его жизнь.
"Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была самой нестандартной и успешной, против которой было трудно защититься", — написал Пономарёв* в телеграм-канале.
Последствия прилёта БПЛА в дом Пономарёва*. Фото © Telegram / Національна поліція України
Напомним, что Илью Пономарёва* ФСБ обвинила в госизмене за действия, направленные против России. Среди них — призывы к терроризму и участие в террористической организации. Также Пономарёв* объявлен в международный розыск.
Пономарёв* уехал из России в 2014 году. В 2019 году он сообщал о получении украинского гражданства. После начала российской СВО экс-парламентарий объявил о создании центра "российской вооружённой оппозиции".
* Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.