СК объявил бывшего депутата Госдумы Пономарёва* в международный розыск

Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва*, которого обвиняют в оправдании терроризма и распространении фейков о Российской армии, объявили в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

"Пономарёв* объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения. Кроме того, он внесён в реестр иноагентов, созданная им организация признана нежелательной на территории РФ", — говорится в сообщении ведомства.

Следствие выяснило, что в 2022 году экс-депутат, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции, а также дал интервью, в котором преподносил ложные сведения о действиях ВС РФ. Кроме того, добавили в СК, обвиняемый высказывал утверждения, которые оправдывают терроризм.