СК объявил бывшего депутата Госдумы Пономарёва* в международный розыск
Илья Пономарёв*. Обложка © ТАСС / AP / Sergei Chuzavkov
Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва*, которого обвиняют в оправдании терроризма и распространении фейков о Российской армии, объявили в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
"Пономарёв* объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения. Кроме того, он внесён в реестр иноагентов, созданная им организация признана нежелательной на территории РФ", — говорится в сообщении ведомства.
Следствие выяснило, что в 2022 году экс-депутат, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции, а также дал интервью, в котором преподносил ложные сведения о действиях ВС РФ. Кроме того, добавили в СК, обвиняемый высказывал утверждения, которые оправдывают терроризм.
Напомним, что бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва* ФСБ обвинила в госизмене за действия, направленные против России. Среди них — призывы к терроризму и участие в террористической организации.
* Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.