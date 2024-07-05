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5 июля, 20:39

СК объявил бывшего депутата Госдумы Пономарёва* в международный розыск

Илья Пономарёв*. Обложка © ТАСС / AP / Sergei Chuzavkov

Илья Пономарёв*. Обложка © ТАСС / AP / Sergei Chuzavkov

Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва*, которого обвиняют в оправдании терроризма и распространении фейков о Российской армии, объявили в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

"Пономарёв* объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения. Кроме того, он внесён в реестр иноагентов, созданная им организация признана нежелательной на территории РФ", — говорится в сообщении ведомства.

Следствие выяснило, что в 2022 году экс-депутат, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции, а также дал интервью, в котором преподносил ложные сведения о действиях ВС РФ. Кроме того, добавили в СК, обвиняемый высказывал утверждения, которые оправдывают терроризм.

Обыски по делу Пономарёва* проходят у бывшего помощника экс-депутата Рашкина
Обыски по делу Пономарёва* проходят у бывшего помощника экс-депутата Рашкина

Напомним, что бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва* ФСБ обвинила в госизмене за действия, направленные против России. Среди них — призывы к терроризму и участие в террористической организации.

* Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Александра Мышляева
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