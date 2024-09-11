Прокурор просит 14 лет для экс-депутата Пономарёва* за призывы к терактам
Илья Пономарёв*. Обложка © ТАСС / Zuma / Serg Glovny
Прокурор просит 2-й Западный окружной военный суд приговорить бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва* к 14 годам лишения свободы по делу о призывах к терроризму и фейки о ВС РФ. По мнению гособвинения, он должен отбывать срок в колонии общего режима.
«Назначенное наказание прошу считать заочным», — приводит слова прокурора ТАСС.
Также обвинение просит суд запретить Пономарёву* в течение пяти лет администрировать сайты.
Ранее суд в Москве заочно приговорил автора мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна** к восьми годам лишения свободы. Его признали виновным по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».
* Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.