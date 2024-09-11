Прокурор просит 14 лет для экс-депутата Пономарёва* за призывы к терактам

Прокурор просит 2-й Западный окружной военный суд приговорить бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва* к 14 годам лишения свободы по делу о призывах к терроризму и фейки о ВС РФ. По мнению гособвинения, он должен отбывать срок в колонии общего режима.

«Назначенное наказание прошу считать заочным», — приводит слова прокурора ТАСС.

Также обвинение просит суд запретить Пономарёву* в течение пяти лет администрировать сайты.

Ранее суд в Москве заочно приговорил автора мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна** к восьми годам лишения свободы. Его признали виновным по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».