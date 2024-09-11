Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 12:10

Прокурор просит 14 лет для экс-депутата Пономарёва* за призывы к терактам

Илья Пономарёв*. Обложка © ТАСС / Zuma / Serg Glovny

Илья Пономарёв*. Обложка © ТАСС / Zuma / Serg Glovny

Прокурор просит 2-й Западный окружной военный суд приговорить бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва* к 14 годам лишения свободы по делу о призывах к терроризму и фейки о ВС РФ. По мнению гособвинения, он должен отбывать срок в колонии общего режима.

«Назначенное наказание прошу считать заочным», — приводит слова прокурора ТАСС.

Также обвинение просит суд запретить Пономарёву* в течение пяти лет администрировать сайты.

Ронин из США получил серьёзный срок в России за участие в боях на стороне ВСУ
Ронин из США получил серьёзный срок в России за участие в боях на стороне ВСУ

Ранее суд в Москве заочно приговорил автора мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна** к восьми годам лишения свободы. Его признали виновным по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

* Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

** Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров