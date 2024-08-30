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Регион
30 августа, 13:21

Троих россиян отправили в колонию за диверсии на железной дороге под Белгородом

Белгородский областной суд признал троих граждан России виновными в подготовке диверсий и поджоге железнодорожного оборудования. Их приговорили к 14,16 и 17 годам колонии строгого режима, сообщили Life.ru в пресс-службе УФСБ по региону.

«Приговором Белгородского областного суда сообщники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных указанными статьями УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17, 16 и 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным УФСБ, злоумышленники по заданию «представителей антироссийских структур» за сумму около 100 тысяч рублей подожгли железнодорожное оборудование в Старооскольском городском округе. Также они планировали диверсии на объектах транспортной инфраструктуры региона. Преступников удалось задержать с поличным во время планирования очередной диверсии. Приговор пока не вступил в законную силу, указали сотрудники УФСБ России по Белгородской области.

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Ранее сообщалось, что ФСБ задержала двух жителей Мариуполя, планировавших поджог мечети в Белгороде. Злоумышленники действовали по заданию спецслужб Украины. Один из них на допросе признался, что целью диверсии было столкновение христиан с мусульманами и разжигание вражды между ними.

Обложка ©

Freepik / jplenio1

Наталья Демьянова
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