Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 06:51

Два военных разведчика Украины проникли из Литвы в Россию для похищения ребёнка коллеги

В Калининграде задержаны сотрудники ГУР за шпионаж и попытку похитить ребёнка

ФСБ сообщила о задержании сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которые попытались проникнуть в Россию с территории Литвы с целью похитить ребёнка. Об операции сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Задержание сотрудников ГУР. Видео © ФСБ России

По сведениям спецслужбы, перед украинскими разведчиками сначала была поставлена задача сбора сведений о защищённости границы для заброски агентуры и совершения преступлений в России. Сопутствующей целью операции было похищение ребёнка, отцом которого является другой сотрудник ГУР. Украинские шпионы пересекли российскую границу и попали в руки силовиков. Заведено дело о шпионаже, фигуранты отправлены под арест.

Сотрудники в ЛНР ФСБ задержали украинку, наводившую ракеты Киева на цели
Сотрудники в ЛНР ФСБ задержали украинку, наводившую ракеты Киева на цели

А вчера Life.ru сообщал, о том как сотрудники ФСБ задержали в Севастополе двоих россиянок. Женщины около года передавали украинским военным разведчикам данные об объектах российских Вооружённых сил. Сейчас обе задержанные находятся в СИЗО.

Обложка ©

ФСБ России

Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров