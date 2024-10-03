Два военных разведчика Украины проникли из Литвы в Россию для похищения ребёнка коллеги

ФСБ сообщила о задержании сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которые попытались проникнуть в Россию с территории Литвы с целью похитить ребёнка. Об операции сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Задержание сотрудников ГУР. Видео © ФСБ России

По сведениям спецслужбы, перед украинскими разведчиками сначала была поставлена задача сбора сведений о защищённости границы для заброски агентуры и совершения преступлений в России. Сопутствующей целью операции было похищение ребёнка, отцом которого является другой сотрудник ГУР. Украинские шпионы пересекли российскую границу и попали в руки силовиков. Заведено дело о шпионаже, фигуранты отправлены под арест.