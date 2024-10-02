Сотрудники в ЛНР ФСБ задержали украинку, наводившую ракеты Киева на цели

Сотрудники УФСБ задержали живущую в городе Брянка ЛНР гражданку Украины, которая помогала ВСУ с наведением ракет на объекты в регионе. В отношении задержанной завели уголовное дело по факту шпионажа. Об этом сообщили в региональном управлении службы безопасности.

«Жительница города Брянка осуществляла сбор сведений о Вооружённых силах Российской Федерации и передавала их представителям спецслужб Украины для нанесения ракетных ударов по территории республики», — цитирует сообщение ФСБ ТАСС.