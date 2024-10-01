Сотрудники ФСБ задержали 39 радикалов, склонявших подростков к насилию
Российские силовики провели крупную операцию в отношении участников деструктивных онлайн-сообществ в 78 субъектах РФ и задержали 39 радикалов, которые, действуя в интересах киевского режима, склоняли подростков к участию в насильственных акциях. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
ФСБ РФ и СК РФ провели масштабную операцию по задержанию проукраинских радикалов в 78 регионах России. Видео © ЦОС ФСБ
«Федеральной службой безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом РФ в 78 регионах Российской Федерации проведены оперативно-разыскные и профилактические мероприятия в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, в том числе 156 несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Сотрудникам службы безопасности удалось задержать 39 радикалов. Их возраст варьируется от 14 до 35 лет, они были причастны к деятельности запрещённых в РФ украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к применению насилия в отношении российских госслужащих, учителей и собственных одноклассников, добавили в ФСБ.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Севастополе двух гражданок России, которые долгое время передавали сведения об объектах ВС РФ украинской стороне. По информации силовиков, подрывную деятельность задержанные вели с 2023 года, работая в интересах ГУР. В настоящий момент обе женщины в СИЗО.
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