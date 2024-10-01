Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 11:06

Сотрудники ФСБ задержали 39 радикалов, склонявших подростков к насилию

Российские силовики провели крупную операцию в отношении участников деструктивных онлайн-сообществ в 78 субъектах РФ и задержали 39 радикалов, которые, действуя в интересах киевского режима, склоняли подростков к участию в насильственных акциях. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ РФ и СК РФ провели масштабную операцию по задержанию проукраинских радикалов в 78 регионах России. Видео © ЦОС ФСБ

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом РФ в 78 регионах Российской Федерации проведены оперативно-разыскные и профилактические мероприятия в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, в том числе 156 несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Сотрудникам службы безопасности удалось задержать 39 радикалов. Их возраст варьируется от 14 до 35 лет, они были причастны к деятельности запрещённых в РФ украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к применению насилия в отношении российских госслужащих, учителей и собственных одноклассников, добавили в ФСБ.

Житель Приамурья получил 13 лет колонии строгого режима за госизмену
Житель Приамурья получил 13 лет колонии строгого режима за госизмену

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Севастополе двух гражданок России, которые долгое время передавали сведения об объектах ВС РФ украинской стороне. По информации силовиков, подрывную деятельность задержанные вели с 2023 года, работая в интересах ГУР. В настоящий момент обе женщины в СИЗО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров