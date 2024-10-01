Сотрудники ФСБ задержали 39 радикалов, склонявших подростков к насилию

Российские силовики провели крупную операцию в отношении участников деструктивных онлайн-сообществ в 78 субъектах РФ и задержали 39 радикалов, которые, действуя в интересах киевского режима, склоняли подростков к участию в насильственных акциях. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ РФ и СК РФ провели масштабную операцию по задержанию проукраинских радикалов в 78 регионах России. Видео © ЦОС ФСБ

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом РФ в 78 регионах Российской Федерации проведены оперативно-разыскные и профилактические мероприятия в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, в том числе 156 несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Сотрудникам службы безопасности удалось задержать 39 радикалов. Их возраст варьируется от 14 до 35 лет, они были причастны к деятельности запрещённых в РФ украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к применению насилия в отношении российских госслужащих, учителей и собственных одноклассников, добавили в ФСБ.