Житель Приамурья получил 13 лет колонии строгого режима за госизмену

Житель Приамурья приговорён к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщило управление ФСБ региона.

«Приговором Амурского областного суда житель Приамурья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена) и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в УФСБ.

По информации ведомства, дело против фигуранта было возбуждено в 2023 году. Осуждённый совершил 15 денежных переводов для закупки дронов-камикадзе, квадрокоптеров и амуниции, которые были предназначены для ВСУ с целью использования против российских войск.