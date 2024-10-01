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1 октября, 04:47

Житель Приамурья получил 13 лет колонии строгого режима за госизмену

ФСБ: Житель Приамурья осуждён на 13 лет за государственную измену

Житель Приамурья приговорён к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщило управление ФСБ региона.

«Приговором Амурского областного суда житель Приамурья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена) и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в УФСБ.

По информации ведомства, дело против фигуранта было возбуждено в 2023 году. Осуждённый совершил 15 денежных переводов для закупки дронов-камикадзе, квадрокоптеров и амуниции, которые были предназначены для ВСУ с целью использования против российских войск.

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Ранее ФСБ завела уголовное дело о госизмене на жителя Тюменской области. Мужчину обвиняют в работе на иностранную организацию, а также в опасной для безопасности России деятельности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mariusz Niedzwiedzki

Анатолий Цейко
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