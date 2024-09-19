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Регион
19 сентября, 10:31

ФСБ завела уголовное дело о госизмене на жителя Тюменской области

В отношении жителя Тюменской области возбуждено уголовное дело о государственной измене. Мужчину обвиняют в работе на иностранную организацию, а также в опасной для безопасности России деятельности, сообщили в управлении ФСБ по региону.

«В отношении жителя Тюменской области возбуждено уголовное дело за государственную измену по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). По версии следствия, житель региона инициативно предложил свои услуги в сфере программирования, а затем выполнял задания, полученные от иностранной организации»,цитирует сообщение службы ТАСС.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как региональное управление ФСБ задержало жителя Геническа в Херсонской области. Мужчина выражал свою поддержку украинскому нацбату «Азов»* в Интернете и публично оправдывал деятельность этого вооружённого формирования. В отношении его возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». По этому обвинению житель Геническа может получить до 7 лет тюремного заключения, свою вину он признал.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Юрий Лысенко
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