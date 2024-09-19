Банда во главе с преподавателем РУДН открыла нелегалам из Африки путь в ЕС через Россию ФСБ пресекла канал нелегальной миграции из Африки в Европу через Россию 19 сентября, 07:26 ФСБ России. Обложка © Life.ru

Силовики выявили группу преступников, которая помогала нелегальным мигрантам попасть из Африки в Евросоюз через Россию, возглавлял банду нигериец, числившийся старшим преподавателем инженерной академии РУДН им. П. Лумумбы. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«По версии следствия, в состав межрегиональной организованной преступной группы входили этнические украинцы, нигерийцы, а также граждане России. Объём преступного дохода в период с 2021 года по настоящее время составил не менее 60 миллионов рублей», — говорится в тексте.

По уголовному делу задержаны шесть человек, в том числе главарь банды. Для миграции применялась схема заключения фиктивных браков, а также установления отцовства над российскими детьми. Это позволяло нелегалам получить вид на жительство в РФ или визы.

Сейчас устанавливаются другие возможные соучастники. Полиция уже провела 25 обысков и осмотров, допрошены более 25 свидетелей. У подозреваемых изъяты миграционные документы, средства связи и компьютеры, а также деньги, которые преступники брали у мигрантов за свои «услуги». Также правоохранители освободили трёх россиян, которых задержанные незаконно держали в одном из домов во Владимирской области и использовали в целях эксплуатации как рабочую силу.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Татарстане раскрыли и успешно пресекли деятельность женской ячейки международной террористической организации (МТО), которая занималась вербовкой граждан России. При обыске сотрудники изъяли большое количество запрещённой в РФ экстремистской литературы, а также средства связи и электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело.

Авторы Татьяна Миссуми