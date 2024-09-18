ФСБ задержала жительниц Татарстана, завлекавших женщин в террористическую организацию
ФСБ показала видео задержания участниц женской террористической ячейки
Сотрудники ФСБ в Татарстане раскрыли и успешно пресекли деятельность женской ячейки международной террористической организации (МТО), которая занималась вербовкой граждан России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России и опубликовали оперативное видео.
ФСБ пресекла деятельность женской ячейки МТО в Татарстане. Видео © ЦОС ФСБ России
«Федеральной службой безопасности в Республике Татарстан пресечена деятельность законспирированной женской ячейки запрещённой в России международной террористической организации», — сообщили в ЦОС.
В ходе расследования было установлено, что члены МТО занимались распространением террористической идеологии «всемирного халифата» среди россиян. При обыске сотрудники изъяли большое количество запрещённой в РФ экстремистской литературы, а также средства связи и электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Life.ru рассказал о том, что в Красноярске мужчину осудили на 14 лет за участие в террористической организации. Мужчина распространял листовки и собирался поджечь два релейных шкафа на железной дороге.
ЦОС ФСБ России