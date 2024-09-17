ФСБ показала видео с места ликвидации агента ГУР Украины в Свердловской области
ФСБ России показала видео ликвидации агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, готовившего покушение на главу оборонного предприятия в Свердловской области. Кадры предоставлены пресс-службой ведомства.
Кадры с места ликвидации агента ГУР Украины в Свердловской области. Видео © ЦОС ФСБ России
На записи виден мёртвый мужчина с пистолетом в руках. В настоящее время оперативники проводят обыск, а также изымают компоненты для изготовления взрывного устройства. Кроме того, на месте происшествия изъяты пистолет Макарова с боеприпасами, самодельная бомба и средства связи, с помощью которых преступник связывался с кураторами из Киева.
Напомним, 17 сентября российская спецслужба сообщила об операции на Урале. По данным ФСБ, мужчина 1984 года рождения изготовил самодельное взрывное устройство, чтобы взорвать машину одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия в Свердловской области. В момент задержания злоумышленник оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём.
ЦОС ФСБ России