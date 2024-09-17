ФСБ показала видео с места ликвидации агента ГУР Украины в Свердловской области

На записи виден мёртвый мужчина с пистолетом в руках. В настоящее время оперативники проводят обыск, а также изымают компоненты для изготовления взрывного устройства. Кроме того, на месте происшествия изъяты пистолет Макарова с боеприпасами, самодельная бомба и средства связи, с помощью которых преступник связывался с кураторами из Киева.