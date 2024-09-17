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17 сентября, 05:50

ФСБ задержала жителя Мариуполя, для Киева собиравшего данные о ВС РФ

В Мариуполе сотрудникам ФСБ удалось задержать мужчину, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает региональное управление ведомства, информацию передаёт ТАСС. Известно, что фигурант является гражданином РФ.

Со слов силовиков, мужчина занимался сбором информации о местоположении подразделений Министерства обороны РФ и передавал их украинским спецслужбам. Мужчину задержали в его квартире, пока он спал.

ФСБ задержала жительницу Мариуполя, подозреваемую в госизмене в пользу Украины
ФСБ задержала жительницу Мариуполя, подозреваемую в госизмене в пользу Украины

Ранее ФСБ задержала мужчину, вербовавшего жителей Адыгеи для участия в террористической организации. Фигурант подстрекал их к нападению на правоохранителей и дальнейшему выезду в Центральную Азию. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SGr

Мария Любицкая
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