На Урале ликвидирован агент Киева, готовивший подрыв начальника предприятия ОПК

Агент военной разведки Киева, готовивший подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия Свердловской области, ликвидирован силовиками ФСБ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1984 г. р., являвшегося агентом Главного управления разведки Минобороны Украины и членом запрещённой в России украинской националистической террористической организации», — сообщили в ЦОС.

Агент изготовил самодельное взрывное устройство по наводке кураторов. Мужчину задержали непосредственно в момент закладки устройства в тайник. Он оказал вооружённое сопротивление, потому сотрудникам пришлось открыть ответный огонь, ликвидировав нападавшего. Сотрудники ФСБ изъяли пистолет Макарова с патронами, а также радиоуправляемое СВУ большой мощности.

Во время обысков на месте жительства украинского агента были обнаружены инструкции и компоненты для создания взрывного устройства. На данный момент сотрудники ФСБ занимаются установлением лиц, с которыми агент находился на связи при подготовке подрыва.