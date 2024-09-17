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17 сентября, 07:16

На Урале ликвидирован агент Киева, готовивший подрыв начальника предприятия ОПК

Агент военной разведки Киева, готовивший подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия Свердловской области, ликвидирован силовиками ФСБ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1984 г. р., являвшегося агентом Главного управления разведки Минобороны Украины и членом запрещённой в России украинской националистической террористической организации», — сообщили в ЦОС.

Агент изготовил самодельное взрывное устройство по наводке кураторов. Мужчину задержали непосредственно в момент закладки устройства в тайник. Он оказал вооружённое сопротивление, потому сотрудникам пришлось открыть ответный огонь, ликвидировав нападавшего. Сотрудники ФСБ изъяли пистолет Макарова с патронами, а также радиоуправляемое СВУ большой мощности.

Во время обысков на месте жительства украинского агента были обнаружены инструкции и компоненты для создания взрывного устройства. На данный момент сотрудники ФСБ занимаются установлением лиц, с которыми агент находился на связи при подготовке подрыва.

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Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Мариуполя, подозреваемого в государственной измене. Как удалось выяснить следствию, мужчина передавал данные о дислокации подразделений Минобороны РФ украинским спецслужбам.

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Shutterstock / FOTODOM / SGr

Мария Любицкая
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