ФСБ задержала жителя Херсонской области за оправдание преступлений «Азова»* 19 сентября, 08:24 В Херсонской области задержан мужчина за оправдание терроризма. Обложка © УФСБ по Херсонской области

В Херсонской области силовики задержали жителя Геническа, который оправдывал в Сети и поддерживал деятельность украинского нацбатальона «Азов»*. Об этом сообщает УФСБ по региону и публикует кадры задержания.

В Херсонской области задержан мужчина за оправдание терроризма. Видео © УФСБ по Херсонской области

Как установило следствие, в апреле текущего года подозреваемый неоднократно размещал в интернете информацию, оправдывающую терроризм и деятельность «Азова»*. Возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы. Свою вину он признал.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае произошёл инцидент, в центре которого оказался 19-летний студент одного из местных вузов. Он был задержан по подозрению в публичном оправдании действий украинской террористической организации.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.

Авторы Татьяна Миссуми