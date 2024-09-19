В Приморье задержали студента за оправдание украинских террористов

В Приморском крае произошёл инцидент, в центре которого оказался студент одного из местных вузов. Он был задержан по подозрению в публичном оправдании действий украинской террористической организации. Этот случай привлёк внимание следственных органов региона, сообщил СК Приморья.

Видеозапись задержания студента, обвиняемого в оправдании терроризма. Видео © Telegram / Следком Приморья

По информации Следственного управления СК России по Приморскому краю, 19-летний студент обвиняется в нарушении части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что молодой человек совершил преступление, связанное с публичными призывами к террористической деятельности и оправданием терроризма. В настоящее время решается вопрос о его возможном заключении под стражу.