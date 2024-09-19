В Приморье задержали студента за оправдание украинских террористов
СК Приморья: Студент задержан за поддержку украинской террористической организации
В Приморском крае произошёл инцидент, в центре которого оказался студент одного из местных вузов. Он был задержан по подозрению в публичном оправдании действий украинской террористической организации. Этот случай привлёк внимание следственных органов региона, сообщил СК Приморья.
Видеозапись задержания студента, обвиняемого в оправдании терроризма. Видео © Telegram / Следком Приморья
По информации Следственного управления СК России по Приморскому краю, 19-летний студент обвиняется в нарушении части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что молодой человек совершил преступление, связанное с публичными призывами к террористической деятельности и оправданием терроризма. В настоящее время решается вопрос о его возможном заключении под стражу.
Ранее в Москве сотрудники УФСБ задержали приверженца радикальных религиозных взглядов по подозрению в финансировании международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. По информации пресс-службы ведомства, в ходе расследования установлено, что подозреваемый переводил деньги на счёт гражданина, ранее привлечённого за содействие террористической деятельности.
Telegram / Следком Приморья