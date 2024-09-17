В Москве за финансирование терроризма задержан религиозный радикал
Приверженца радикальных религиозных взглядов задержали в Москве сотрудники УФСБ. Его подозревают в финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
«Пресечена деятельность приверженца радикальных религиозных взглядов, причастного к финансированию международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.
В ходе расследования сотрудники УФСБ установили, что подозреваемый перечислил денежные средства на банковский счёт гражданина, в отношении которого ранее возбуждались дела по статье «Содействие террористической деятельности, организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».
На данный момент против фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Его арестовали.
Ранее ФСБ задержала мужчину, который занимался вербовкой жителей Адыгеи для участия в террористической организации. Фигурант подстрекал граждан к нападению на правоохранителей и дальнейшему выезду в Центральную Азию. Возбуждено уголовное дело.
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