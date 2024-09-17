В Москве за финансирование терроризма задержан религиозный радикал

Приверженца радикальных религиозных взглядов задержали в Москве сотрудники УФСБ. Его подозревают в финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

«Пресечена деятельность приверженца радикальных религиозных взглядов, причастного к финансированию международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

В ходе расследования сотрудники УФСБ установили, что подозреваемый перечислил денежные средства на банковский счёт гражданина, в отношении которого ранее возбуждались дела по статье «Содействие террористической деятельности, организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

На данный момент против фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Его арестовали.