В РФ впервые объявили в розыск украинскую военнослужащую, обстреливавшую Курскую область
Военнослужащая ВСУ Лапыч объявлена в розыск за обстрелы жителей Курской области
Военнослужащая 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Юлия Лапыч была объявлена в международный розыск и заочно арестована в России. Её обвиняют в участии в обстрелах населения Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Лапыч объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела о терроризме. В отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента её задержания на территории РФ», — сообщил представители правоохранительных органов.
Лапыч является первой объявленной в розыск и заочно арестованной украинской военнослужащей, которая имеет отношения к обстрелам мирного населения Курской области.
Ранее в США рассказали, что бывший Главком ВСУ Валерий Залужный ещё в начале 2024 года призывал Владимира Зеленского отказаться от вторжения в Курскую область, поскольку считал это опрометчивым поступком. В итоге операция обернулась огромными потерями, но украинские ВС планируют закрепиться в регионе.
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