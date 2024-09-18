В РФ впервые объявили в розыск украинскую военнослужащую, обстреливавшую Курскую область

Военнослужащая 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Юлия Лапыч была объявлена в международный розыск и заочно арестована в России. Её обвиняют в участии в обстрелах населения Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Лапыч объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела о терроризме. В отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента её задержания на территории РФ», — сообщил представители правоохранительных органов.

Лапыч является первой объявленной в розыск и заочно арестованной украинской военнослужащей, которая имеет отношения к обстрелам мирного населения Курской области.