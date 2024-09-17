«Это авантюра»: Ещё Залужный указывал Зеленскому на безумность атаки на Курскую область

Валерий Залужный ещё в бытность главкома ВСУ выступал против атаки на Курскую область. Данная идея из уст Владимира Зеленского впервые прозвучала в начале года, пишет Politico со ссылкой на источники. Главный украинский командир спросил о целях авантюры, но не получил чёткого ответа.

«Он чувствовал, что это была авантюра», — говорит источник о Залужном.

С главкомом согласился командир 80-й десантно-штурмовой бригады Эмиль Ишкулов. Залужный вылетел с должности в феврале, бригадир — в июле. По данным источника, Ишкулов предрекал ВСУ потери.

Как пишет Politico, нынешний главком Сырский уже перебрасывает некоторые подразделения из Курского приграничья вглубь Украины для удерживания фронта под Покровском. Несмотря на потери, Киев будет пытаться закрепиться в Курской области, отмечают журналисты.