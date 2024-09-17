Десятки иностранных инструкторов ВСУ замечены в Курской области

Около Суджи в Курской области появились несколько десятков иностранных инструкторов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Они [иностранные инструкторы] фиксируются не на передовой, мы фиксируем их появление в районе Суджи. [Там находятся] несколько десятков иностранцев», — приводит ТАСС слова Алаудинова.

А ранее Апти Алаудинов заявил, что украинские бойцы в ходе атаки на курское приграничье действовали под руководством иностранных частных военных компаний. По его словам, операция была тщательно спланирована иностранцами, немаловажную роль также играл Североатлантический альянс (НАТО).