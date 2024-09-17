Десятки иностранных инструкторов ВСУ замечены в Курской области
Алаудинов: В Судже замечены несколько десятков иностранных инструкторов ВСУ
Около Суджи в Курской области появились несколько десятков иностранных инструкторов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Они [иностранные инструкторы] фиксируются не на передовой, мы фиксируем их появление в районе Суджи. [Там находятся] несколько десятков иностранцев», — приводит ТАСС слова Алаудинова.
А ранее Апти Алаудинов заявил, что украинские бойцы в ходе атаки на курское приграничье действовали под руководством иностранных частных военных компаний. По его словам, операция была тщательно спланирована иностранцами, немаловажную роль также играл Североатлантический альянс (НАТО).
Напомним, накануне сообщалось, что с момента вторжения в Курскую область, с 6 августа, ВСУ лишились почти 14 тысяч бойцов. Согласно данным Минобороны, потери украинских войск составили 13 800 военнослужащих, а также более 1500 единиц техники.
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