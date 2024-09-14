Российский боец рассказал об иностранных наёмниках в рядах ВСУ в Курской области
Несмотря на большое количество наёмников, воюющих за ВСУ в Курской области, российским военным в основном попадаются именно украинцы. Причём Киев часто посылает на фронт солдат, которые только-только окончили учебки. Об этом заявил боец подразделения ВДВ в беседе с РИА «ФедералПресс».
Военный отметил, что украинцы не жалеют ресурсов и техники, чтобы победить ВС РФ под Курском. В боях они используют самое лучшее вооружение.
«На это направление они зарядили всё, что у них было в запасах, всё и в огромных количествах. Всё самое лучшее», — отметил вэдэвэшник.
Украинские боевики активно применяют FPV-дроны не только для атак российских военных, но и стрельбы по мирному населению РФ. Из-за этого на дорогах в Курской области, кроме военной техники, часто встречаются сожжённые машины местных жителей, пытавшихся эвакуироваться с зоны боевых действий.
Напомним, что 10 сентября ВС РФ начали первую масштабную контратаку против ВСУ в Курской области. За сутки российским военным удалось освободить около десяти населённых пунктов. Сообщается о больших потерях противника: с начала вторжения головы положили почти 13 тысяч солдат ВСУ. Помимо живой силы украинцы лишились: 108 танков, 44 БМП, 86 бронетранспортёров, 691 боевую бронированную машину, 418 автомобилей и прочее. Некоторые украинцы сдались в плен.
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