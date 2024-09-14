Российский боец рассказал об иностранных наёмниках в рядах ВСУ в Курской области

Несмотря на большое количество наёмников, воюющих за ВСУ в Курской области, российским военным в основном попадаются именно украинцы. Причём Киев часто посылает на фронт солдат, которые только-только окончили учебки. Об этом заявил боец подразделения ВДВ в беседе с РИА «ФедералПресс».

Военный отметил, что украинцы не жалеют ресурсов и техники, чтобы победить ВС РФ под Курском. В боях они используют самое лучшее вооружение.

«На это направление они зарядили всё, что у них было в запасах, всё и в огромных количествах. Всё самое лучшее», — отметил вэдэвэшник.