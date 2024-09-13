За сутки в Курской области в плен сдались 12 украинских военных. При этом погибли около 300 бойцов. Всего же с начала вторжения в российский регион ликвидированы почти 13 тысяч солдат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортёра и 22 боевые бронированные машины, а также артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей", — говорится в ежедневной сводке ведомства.

За всё время боевых действий в курском приграничье со стороны киевского режима полегло более 12 795 военных. Помимо живой силы противник потерял: 108 танков, 44 БМП, 86 бронетранспортёров, 691 боевую бронированную машину, 418 автомобилей, 93 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок РСЗО, в том числе семь американских HIMARS и пять MLRS, восемь пусковых установок зЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 25 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, двенадцать единиц инженерной техники, из них шесть инженерных машин разграждения и одну установка разминирования УР-77.

На этом наша армия останавливаться не планирует, как уточнили в Минобороны, операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.