Специальная военная операция вышла на новый уровень после вторжения Украины в Курскую область. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин во время выступления на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.

«После вторжения в начале августа этого года Вооружённых сил Украины на территорию Курской области РФ, осуществлённого при всеобъемлющей поддержке западных стран, специальная военная операция приобрела новое измерение», — сказал Фомин.

По его словам, раньше ВСУ постоянно примеряли на себя образ жертвы и обозначали боевые действия со своей стороны как справедливую борьбу за независимость. Теперь же агрессия киевского режима против мирного населения РФ «развенчало эту ложь».