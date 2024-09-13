Минобороны заявило о «новом измерении» СВО после вторжения ВСУ в Курскую область
Специальная военная операция вышла на новый уровень после вторжения Украины в Курскую область. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин во время выступления на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.
«После вторжения в начале августа этого года Вооружённых сил Украины на территорию Курской области РФ, осуществлённого при всеобъемлющей поддержке западных стран, специальная военная операция приобрела новое измерение», — сказал Фомин.
По его словам, раньше ВСУ постоянно примеряли на себя образ жертвы и обозначали боевые действия со своей стороны как справедливую борьбу за независимость. Теперь же агрессия киевского режима против мирного населения РФ «развенчало эту ложь».
Ранее о жестоких нападения Украины на Курскую области рассказали жители региона. Куряне дали показания об обстрелах мирного населения и домов. Стало известно, что ВСУ проводят атаки области с помощью FPV-дронов. В результате обстрелов под Курском пострадало большое количество автомобилей и жилых объектов.
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