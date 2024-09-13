Местные жители описали нападения ВСУ в Курской области
Подполковник Горяченков: Жители Курской области дали показания о зверствах ВСУ
Выдача гуманитарной помощи эвакуированным жителям Курской области. Обложка © ТАСС / STRINGER
Куряне сообщили о зверствах ВСУ в курском приграничье. В частности, местные жители дали показания о систематических обстрелах мирного населения и жилых объектов.
Представитель военных следственных органов СК России подполковник юстиции Дмитрий Горяченков рассказал ТАСС о серьёзных обстрелах, включая намеренные атаки гражданских, которые пытаются эвакуироваться. По его словам, повреждения в результате получили гражданские автомобили и дома. Также подполковник сообщил об использовании ВСУ FPV-дронов для осуществления обстрелов.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили два населённых пункта под Курском — Обуховку и Покровский, увеличив зону контроля до 170 квадратных километров. В ходе контрнаступления бойцы 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригады зачистили посёлки 10 Октября и Снагость, а 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия освободила Краснооктябрьское.