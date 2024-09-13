Куряне сообщили о зверствах ВСУ в курском приграничье. В частности, местные жители дали показания о систематических обстрелах мирного населения и жилых объектов.

Представитель военных следственных органов СК России подполковник юстиции Дмитрий Горяченков рассказал ТАСС о серьёзных обстрелах, включая намеренные атаки гражданских, которые пытаются эвакуироваться. По его словам, повреждения в результате получили гражданские автомобили и дома. Также подполковник сообщил об использовании ВСУ FPV-дронов для осуществления обстрелов.