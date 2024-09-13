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13 сентября, 04:58

Местные жители описали нападения ВСУ в Курской области

Подполковник Горяченков: Жители Курской области дали показания о зверствах ВСУ

Выдача гуманитарной помощи эвакуированным жителям Курской области. Обложка © ТАСС / STRINGER

Выдача гуманитарной помощи эвакуированным жителям Курской области. Обложка © ТАСС / STRINGER

Куряне сообщили о зверствах ВСУ в курском приграничье. В частности, местные жители дали показания о систематических обстрелах мирного населения и жилых объектов.

Представитель военных следственных органов СК России подполковник юстиции Дмитрий Горяченков рассказал ТАСС о серьёзных обстрелах, включая намеренные атаки гражданских, которые пытаются эвакуироваться. По его словам, повреждения в результате получили гражданские автомобили и дома. Также подполковник сообщил об использовании ВСУ FPV-дронов для осуществления обстрелов.

ВСУ загнали мирных жителей Курской области в подобие нацистских концлагерей, заявили в МИД
ВСУ загнали мирных жителей Курской области в подобие нацистских концлагерей, заявили в МИД

Ранее сообщалось, что российские войска освободили два населённых пункта под Курском — Обуховку и Покровский, увеличив зону контроля до 170 квадратных километров. В ходе контрнаступления бойцы 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригады зачистили посёлки 10 Октября и Снагость, а 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия освободила Краснооктябрьское.

Кирилл Сосновских
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