Минобороны раскрыло планы НАТО по отправке войск на Украину

Североатлантический альянс готовит план по отправке военного контингента на Украину с целью принудить Россию к переговорам на условиях киевского режима. Такое заявление сделал замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе выступления на Сяншаньском форуме.

Фомин напомнил, что НАТО всячески поддерживает Украину в военном плане. В частности, Киев получает современное вооружение, которое в результате используется для ударов по России.

«С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева, натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину. Это опасная игра, которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав», — приводит его слова агентство ТАСС.