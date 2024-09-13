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13 сентября, 04:53

Минобороны раскрыло планы НАТО по отправке войск на Украину

Замглавы Минобороны РФ Фомин: НАТО строит планы по отправке войск на Украину

Североатлантический альянс готовит план по отправке военного контингента на Украину с целью принудить Россию к переговорам на условиях киевского режима. Такое заявление сделал замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе выступления на Сяншаньском форуме.

Фомин напомнил, что НАТО всячески поддерживает Украину в военном плане. В частности, Киев получает современное вооружение, которое в результате используется для ударов по России.

«С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева, натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину. Это опасная игра, которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав», — приводит его слова агентство ТАСС.

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Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал возможное разрешение Киеву использовать западное оружие для ударов вглубь России. По словам главы государства, это будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Оксана Попова
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