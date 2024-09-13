Минобороны раскрыло планы НАТО по отправке войск на Украину
Замглавы Минобороны РФ Фомин: НАТО строит планы по отправке войск на Украину
Североатлантический альянс готовит план по отправке военного контингента на Украину с целью принудить Россию к переговорам на условиях киевского режима. Такое заявление сделал замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе выступления на Сяншаньском форуме.
Фомин напомнил, что НАТО всячески поддерживает Украину в военном плане. В частности, Киев получает современное вооружение, которое в результате используется для ударов по России.
«С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева, натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину. Это опасная игра, которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав», — приводит его слова агентство ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал возможное разрешение Киеву использовать западное оружие для ударов вглубь России. По словам главы государства, это будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине.
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