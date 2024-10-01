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1 октября, 08:18

ФСБ поймала двух хрупких диверсанток с внушительным стажем шпионажа для Украины

ФСБ в Севастополе задержала двух россиянок за сотрудничество с разведкой Украины

Шпионок Украины выводят из подъезда в Севастополе. Обложка © ЦОС ФСБ

Шпионок Украины выводят из подъезда в Севастополе. Обложка © ЦОС ФСБ

В Севастополе задержали двух россиянок, которые на протяжении почти года передавали представителям украинской военной разведки информацию об объектах ВС РФ. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержание агентов украинских спецслужб. Видео © ЦОС ФСБ

«В Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), задержаны две гражданки РФ», — сообщили в ЦОС.

Согласно сведениям силовиков, хрупкие на вид диверсантки с 2023 года по заданию представителя запрещённой в РФ организации, использующейся Главным управлением разведки Минобороны Украины собирали и отправляли кураторам данные об военных объектах России. Ленинским районным судом Севастополя обе отправлены в СИЗО.

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Ранее сотрудники ФСБ задержали двух украинских шпионов, передавших украинским спецслужбам координаты ПВО в Керчи и военной базы в Севастополе для ударов по ним. Они также передавали Украине сведения о системе защиты Крымского моста.

Владимир Озеров
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