ФСБ поймала двух хрупких диверсанток с внушительным стажем шпионажа для Украины

В Севастополе задержали двух россиянок, которые на протяжении почти года передавали представителям украинской военной разведки информацию об объектах ВС РФ. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержание агентов украинских спецслужб. Видео © ЦОС ФСБ

«В Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), задержаны две гражданки РФ», — сообщили в ЦОС.

Согласно сведениям силовиков, хрупкие на вид диверсантки с 2023 года по заданию представителя запрещённой в РФ организации, использующейся Главным управлением разведки Минобороны Украины собирали и отправляли кураторам данные об военных объектах России. Ленинским районным судом Севастополя обе отправлены в СИЗО.