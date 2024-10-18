Россия вернула из украинского плена 95 бойцов
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 95 на 95
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 95 на 95. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
«18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Бойцам на территории Белоруссии оказывается вся необходимая помощь. В скором времени они будут доставлены в России для прохождения дальнейшей реабилитации. В Минобороны добавили, что обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.
Ранее Life.ru писал, что 24 августа состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Российская сторона вернула 115 военнослужащих, попавших в плен в Курской области. Взамен Киеву передали столько же пленных.
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