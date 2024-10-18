Россия вернула из украинского плена 95 бойцов

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 95 на 95. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

«18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Бойцам на территории Белоруссии оказывается вся необходимая помощь. В скором времени они будут доставлены в России для прохождения дальнейшей реабилитации. В Минобороны добавили, что обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.