Москалькова сообщила о скорой встрече с омбудсменом Украины
Москалькова встретилась с Лубинцом. Обложка © ТАСС / Аппарат УПЧ в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ближайшее время встретится с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По её словам, она намерена обсудить с коллегой ряд вопросов, в том числе условия содержания пленных и недопустимость пыток.
«Наметили встречу с украинским омбудсменом с тем, чтобы обсудить целый ряд вопросов, связанных и с условиями содержания пленных, и с недопустимостью пыток, и с судьбой граждан, проживающих на территории Курской области, которые сегодня без их согласия были перемещены в другие места», — сказал Москалькова в интервью телеканалу «Россия 24».
Она также добавила, что недавно посетила украинских пленных в России, а Лубинец — российских военнопленных, которые находятся на Украине.
А ранее Москалькова запросила у украинской стороны информацию о количестве россиян, которых ВСУ увезли с Курской области. Также она призвала Лубинца поспособствовать возвращению граждан на Родину.