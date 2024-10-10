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10 октября, 17:06

Москалькова сообщила о скорой встрече с омбудсменом Украины

Москалькова встретилась с Лубинцом. Обложка © ТАСС / Аппарат УПЧ в РФ

Москалькова встретилась с Лубинцом. Обложка © ТАСС / Аппарат УПЧ в РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ближайшее время встретится с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По её словам, она намерена обсудить с коллегой ряд вопросов, в том числе условия содержания пленных и недопустимость пыток.

«Наметили встречу с украинским омбудсменом с тем, чтобы обсудить целый ряд вопросов, связанных и с условиями содержания пленных, и с недопустимостью пыток, и с судьбой граждан, проживающих на территории Курской области, которые сегодня без их согласия были перемещены в другие места», — сказал Москалькова в интервью телеканалу «Россия 24».

Она также добавила, что недавно посетила украинских пленных в России, а Лубинец — российских военнопленных, которые находятся на Украине.

А ранее Москалькова запросила у украинской стороны информацию о количестве россиян, которых ВСУ увезли с Курской области. Также она призвала Лубинца поспособствовать возвращению граждан на Родину.

Москалькова получила более 1 тысячи обращений о преступлениях ВСУ под Курском
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Наталья Демьянова
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