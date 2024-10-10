Москалькова сообщила о скорой встрече с омбудсменом Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ближайшее время встретится с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По её словам, она намерена обсудить с коллегой ряд вопросов, в том числе условия содержания пленных и недопустимость пыток.

«Наметили встречу с украинским омбудсменом с тем, чтобы обсудить целый ряд вопросов, связанных и с условиями содержания пленных, и с недопустимостью пыток, и с судьбой граждан, проживающих на территории Курской области, которые сегодня без их согласия были перемещены в другие места», — сказал Москалькова в интервью телеканалу «Россия 24».

Она также добавила, что недавно посетила украинских пленных в России, а Лубинец — российских военнопленных, которые находятся на Украине.