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25 сентября, 11:47

Москалькова попросила Киев уточнить сведения о пропавших жителях Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала письмо омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу. Она запросила информацию о количестве россиян, которых ВСУ увезли с Курской области, а также попросила поспособствовать их возвращению на Родину.

«Я сегодня направила письмо уполномоченному по правам человека Верховной рады Дмитрию Лубинцу с просьбой представить мне список гражданских лиц, которые были вывезены из зоны боевых действий в Курской области, по нашим данным, проверить, так ли это, где они находятся, дать список и оказать содействие в соблюдении норм Женевской конвенции по оказанию медицинской помощи и предоставлению возможности вернуться на родину», — сказала Москалькова журналистам.

Более 770 жителей Курской области пропали с начала августа, сообщил Смирнов
Более 770 жителей Курской области пропали с начала августа, сообщил Смирнов

Примерное число людей, пропавших в Курской области, уполномоченный по правам человека не назвала и сообщила, что такими данными не располагает. Она также не знает, в каком направлении ВСУ вывезли наших людей. При этом Москалькова заявила, что к ней уже обратились более тысячи граждан, которые просили установить судьбу их близких.

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Wikipedia

Наталья Афонина
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