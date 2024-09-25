Москалькова попросила Киев уточнить сведения о пропавших жителях Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала письмо омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу. Она запросила информацию о количестве россиян, которых ВСУ увезли с Курской области, а также попросила поспособствовать их возвращению на Родину.

«Я сегодня направила письмо уполномоченному по правам человека Верховной рады Дмитрию Лубинцу с просьбой представить мне список гражданских лиц, которые были вывезены из зоны боевых действий в Курской области, по нашим данным, проверить, так ли это, где они находятся, дать список и оказать содействие в соблюдении норм Женевской конвенции по оказанию медицинской помощи и предоставлению возможности вернуться на родину», — сказала Москалькова журналистам.